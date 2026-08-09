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Квартиры возле озера в Милясе, Турция

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пентхаусы
3
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41
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16
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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