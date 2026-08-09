Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Миляс
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Милясе, Турция

;
пентхаусы
3
однокомнатные
41
двухкомнатные
16
трехкомнатные
3
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 3 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
Квартира с 2 спальнями с видом на озеро в комплексе недалеко от аэропорта в Бодрум Район Дёр…
$126,016
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Инвестиционная квартира рядом с пристанью Гюллюк в Миласе, Мугла Эта стильная квартира распо…
$184,977
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
$1,15 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 4 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
$439,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти