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Квартиры с видом на море в Milas, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€197,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Doerttepe, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
€422,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meselik, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€1,04 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€222,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€172,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Меблированные Квартиры у Моря в Отмеченном Наградами Проекте в Бодруме, Адабюкю Меблированны…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры Люкс-Класса с Уникальным Видом на Море в Мугле, Милас Апартаменты с видом на море и…
€230,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры с 2 Спальнями и Видом на Море в Миласе, Гюллюк Гюллюк – тихий рыбацкий го…
€230,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартира в Благоустроенном Комплексе в Миласе, Гюллюк Предлагаемая на продажу квартира распо…
€154,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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