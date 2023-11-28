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Земельные участки в Мерсин, Турция

4 объекта найдено
Земельные участки в Мерсин, Турция
Земельные участки
Мерсин, Турция
Площадь 4 469 м²
Предлагается земельный участок, расположенный в живописном районе Мезитли, Мерсин, и…
€4,60 млн
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Земельные участки в Мерсин, Турция
Земельные участки
Мерсин, Турция
Площадь 4 239 м²
Предлагается земельный участок в районе Мезитли, Мерсин, идеально подходящий для застройки ж…
€3,90 млн
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Земельные участки в Мерсин, Турция
Земельные участки
Мерсин, Турция
Площадь 440 м²
Предлагается возможность инвестиций в недвижимость на первой береговой линии в район…
€1,35 млн
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Земельные участки в Mut, Турция
Земельные участки
Mut, Турция
Площадь 1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€99,000
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