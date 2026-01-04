Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Merkezefendi
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Merkezefendi, Турция

коммерческая недвижимость
6
1 объект найдено
Магазин 60 м² в Merkezefendi, Турция
Магазин 60 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1
$6,98 млн
