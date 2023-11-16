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Турция
Жилая
Merkez Mahallesi
Жильё в Merkez Mahallesi, Турция
квартиры
21
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26 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
79 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€926,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
3
1
133 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
181 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,51 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
267 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€2,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
4
2
119 м²
9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€414,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
3
2
90 м²
1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€379,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
3
2
79 м²
9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€276,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Merkez Mahallesi, Турция
5
2
172 м²
7
Квартиры в Развитом Комплексе Рядом с Метробусом в Стамбуле. Роскошные квартиры расположены …
€615,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Merkez Mahallesi, Турция
4
2
152 м²
7
Квартиры в Развитом Комплексе Рядом с Метробусом в Стамбуле. Роскошные квартиры расположены …
€461,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
238 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€794,117
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
3
1
163 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€529,411
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
181 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,51 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
267 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€2,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
3
1
133 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
79 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€926,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
5
1
212 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,81 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
169 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,69 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
3
1
106 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
69 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€660,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
5
1
188 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€2,29 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
4
1
212 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,76 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
3
1
106 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
69 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€730,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
2
1
70 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€499,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
6
1
328 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
4
2
2
Эксклюзивные виллы с роскошными удобствами в Сарыере Ormanada Zekeriyakoy - это проект ро…
€1,25 млн
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Параметры недвижимости в Merkez Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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