Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Merkez Mahallesi

Жильё в Merkez Mahallesi, Турция

квартиры
21
26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€926,000
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,20 млн
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,51 млн
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€2,95 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€414,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€379,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€276,000
Квартира 4 спальни с парковка, с c ремонтом в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Развитом Комплексе Рядом с Метробусом в Стамбуле. Роскошные квартиры расположены …
€615,000
Квартира 3 спальни с парковка, с c ремонтом в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Развитом Комплексе Рядом с Метробусом в Стамбуле. Роскошные квартиры расположены …
€461,000
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 238 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€794,117
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€529,411
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,51 млн
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€2,95 млн
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€1,20 млн
Квартира 2 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиденцию с с…
€926,000
Квартира 5 комнат в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,81 млн
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,69 млн
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€1,10 млн
Квартира 2 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную элитну…
€660,000
Квартира 5 комнат в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€2,29 млн
Квартира 4 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,76 млн
Квартира 3 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,30 млн
Квартира 2 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€730,000
Квартира 2 комнаты в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая элитная резиденция в Сарыер Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€499,000
Квартира 6 комнат в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 328 м²
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной инфра…
€1,35 млн
Квартира 3 спальни в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с роскошными удобствами в Сарыере Ormanada Zekeriyakoy - это проект ро…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Merkez Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти