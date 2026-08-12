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Снять пентхаусы посуточно в Средиземноморском регионе, Турция

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10 объектов найдено
Exclusive 2-Bedroom Penthouse Offering Space, Style and Elevated Living в Аланья, Турция
Exclusive 2-Bedroom Penthouse Offering Space, Style and Elevated Living
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/2
Этот впечатляющий пентхаус с 2 спальнями предлагает примерно 90 м2 красиво оформленного жило…
Цена по запросу
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Luxury Duplex Residence Close to Alanya’s Beachfront and City Centre в Аланья, Турция
Luxury Duplex Residence Close to Alanya’s Beachfront and City Centre
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Расположенная в центральном месте всего в нескольких минутах от побережья Средиземного моря,…
Цена по запросу
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Sophisticated Duplex Apartment in a Prime Beachside Neighbourhood в Аланья, Турция
Sophisticated Duplex Apartment in a Prime Beachside Neighbourhood
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Расположенная в одном из самых желанных жилых районов Алании, эта красиво меблированная двух…
Цена по запросу
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Exclusive Coastal Duplex Offering Spacious Living in Central Alanya в Аланья, Турция
Exclusive Coastal Duplex Offering Spacious Living in Central Alanya
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Откройте для себя идеальный баланс пространства, стиля и местоположения в этой красиво мебли…
Цена по запросу
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Modern Duplex Home Offering Space, Style and Coastal Convenience в Аланья, Турция
Modern Duplex Home Offering Space, Style and Coastal Convenience
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Эта прекрасно меблированная двухэтажная квартира предоставляет прекрасную возможность наслад…
Цена по запросу
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Stylish Duplex Living Moments from the Mediterranean Coast в Аланья, Турция
Stylish Duplex Living Moments from the Mediterranean Coast
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Испытайте лучшее из Алании, живущей в этой современной меблированной двухэтажной квартире, и…
Цена по запросу
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Sophisticated Coastal Duplex Just Steps from Alanya’s Seafront в Аланья, Турция
Sophisticated Coastal Duplex Just Steps from Alanya’s Seafront
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Эта элегантная двухэтажная квартира, расположенная в одном из самых желанных центральных рай…
Цена по запросу
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Spacious Coastal Duplex in a Prime Central Alanya Location в Аланья, Турция
Spacious Coastal Duplex in a Prime Central Alanya Location
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Расположенная в самом сердце Гюллера Пынары, одного из самых известных и востребованных райо…
Цена по запросу
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Contemporary Coastal Duplex in One of Alanya’s Most Desirable Neighbourhoods в Аланья, Турция
Contemporary Coastal Duplex in One of Alanya’s Most Desirable Neighbourhoods
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 9/9
Откройте для себя современное Средиземноморье, живущее в этой элегантной меблированной двухэ…
Цена по запросу
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Contemporary Penthouse Duplex with Scenic Views in Oba, Alanya в Оба, Турция
Contemporary Penthouse Duplex with Scenic Views in Oba, Alanya
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Расположенная в одном из самых желанных жилых районов Алании, эта стильная меблированная дву…
Цена по запросу
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