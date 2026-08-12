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Снять Магазины на длительный срок в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
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4 объекта найдено
Магазин 1 085 м² в Аксу, Турция
Магазин 1 085 м²
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/3
Просторный магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в проекте Viva Defne Магазин расположен в к…
$8,273
в месяц
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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach в Оба, Турция
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Оба, Турция
Площадь 135 м²
Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью арендовать коммерческий магазин в Алании, Сарай,…
Цена по запросу
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Магазин 220 м² в Аксу, Турция
Магазин 220 м²
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Магазин в аренду в Анталии, Алтынташ, в жилом комплексе Viva Defne Этот магазин расположен в…
$2,303
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 900 м²
Просторный магазин в аренду на первой береговой линии в районе Кестель, Алания Кестель – оди…
$4,607
в месяц
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