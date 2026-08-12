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Особняки с видом на море в Средиземноморском регионе, Турция

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1 объект найдено
Особняк 9 комнат в Incekum, Турция
Особняк 9 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла с 8 спальнями, расположенная в востребованном регионе Инчекум, пред…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
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