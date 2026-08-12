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Особняки с видом на горы в Средиземноморском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Особняк 9 комнат в Incekum, Турция
Особняк 9 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла с 8 спальнями, расположенная в востребованном регионе Инчекум, пред…
$1,36 млн
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Особняк 8 комнат в Дёшемеалты, Турция
Особняк 8 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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