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Кондо с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
6
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region, With Redtower Property Assurance. Apartment …
€145,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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