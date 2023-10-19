Мерсин, Турция

от €1,69 млн

Сдача в: 2025

Компания Stay Property рада представить вам новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат.Сиде и Манавгат – органичное сочетание современной инфраструктуры и удобного расположения, обусловленное близостью к популярным морским курортам турецкого Средиземноморья. Главной особенностью этого региона является его природное богатство: кроме зеленых пиниевых лесов и прозрачного теплого моря, здесь протекает горная река Манавгат с естественным водопадом, на берегу которой и будет построен RIVA PORT VILLAS SIDE.Проект расположен на юго-западе страны в 75 км от аэропорта Анталии, что обеспечивает легкую логистику.Комплекс будет состоять из частных трехэтажных вилл планировок 6+1. Площадь вилл от 541 до 574 м2. Каждая вилла будет оборудована собственным бассейном и садом, хаммамом, сауной, тренажерным залом, кинотеатром, комнатой для хобби, а также крытой парковкой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!