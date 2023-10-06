Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре

Популярность посуточной аренды жилья в Турции неуклонно растет, и власти страны готовятся ввести новые правила, регулирующие этот вид бизнеса. Согласно официальным данным, изменения в законодательстве начнут действовать уже в текущем октябре. Давайте разберемся, какие изменения грядут, и какие причины побудили власти к таким шагам.

Почему появилась необходимость в нововведениях

С каждым днем количество жилья, сдаваемого туристам на короткий срок, стремительно увеличивается в Турции. Путешественники находят в этом удобство и экономию, предпочитая арендовать апартаменты или квартиры вместо проживания в гостиницах. Однако это снижает доходы от туризма, так как многие арендаторы не уплачивают налоги, и деньги утекают из страны, особенно в случае иностранных собственников.

На платформе AirBnB, например, зарегистрировано огромное количество объектов недвижимости в разных регионах Турции:

Стамбул — 50 тысяч объектов.

Анталья — 30 350 объектов.

Измир — 11 400 объектов.

Бодрум — 7 150 объектов.

Это лишь официальные данные, здесь не учитываются альтернативные платформы и частные сделки.

Ожидаемые изменения

Министр культуры и туризма Турции, Мехмет Нури Эрсой, уже поручил Министерству финансов начать контроль и проверки в этой сфере. Это означает, что правительство собирается внести изменения в законодательство, которые затронут как владельцев жилья, так и арендаторов.

Согласно заявлениям, изменения будут следующими:

Владельцы недвижимости должны будут официально регистрировать свои объекты для посуточной аренды.

Квартиры и апартаменты, предлагаемые в аренду, должны соответствовать определенным стандартам, аналогичным требованиям для номеров в гостиницах.

Пока неясно, как строго будет контролироваться соответствие жилья установленным стандартам и правилам.