Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре
Популярность посуточной аренды жилья в Турции неуклонно растет, и власти страны готовятся ввести новые правила, регулирующие этот вид бизнеса. Согласно официальным данным, изменения в законодательстве уже в текущем октябре. Давайте разберемся, какие изменения грядут, и какие причины побудили власти к таким шагам.
Почему появилась необходимость в нововведениях
С каждым днем количество жилья, сдаваемого туристам на короткий срок, стремительно увеличивается в Турции. Путешественники находят в этом удобство и экономию, предпочитая арендовать апартаменты или квартиры вместо проживания в гостиницах. Однако это снижает доходы от туризма, так как многие арендаторы не уплачивают налоги, и деньги утекают из страны, особенно в случае иностранных собственников.
На платформе AirBnB, например, зарегистрировано огромное количество объектов недвижимости в разных регионах Турции:
- Стамбул — 50 тысяч объектов.
- Анталья — 30 350 объектов.
- Измир — 11 400 объектов.
- Бодрум — 7 150 объектов.
Это лишь официальные данные, здесь не учитываются альтернативные платформы и частные сделки.
Ожидаемые изменения
Министр культуры и туризма Турции, Мехмет Нури Эрсой, уже поручил Министерству финансов начать контроль и проверки в этой сфере. Это означает, что правительство собирается внести изменения в законодательство, которые затронут как владельцев жилья, так и арендаторов.
Согласно заявлениям, изменения будут следующими:
- Владельцы недвижимости должны будут официально регистрировать свои объекты для посуточной аренды.
- Квартиры и апартаменты, предлагаемые в аренду, должны соответствовать определенным стандартам, аналогичным требованиям для номеров в гостиницах.
Пока неясно, как строго будет контролироваться соответствие жилья установленным стандартам и правилам.