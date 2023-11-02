В Стамбуле завершают работу над проектом, который разработала Ассоциация инвесторов в недвижимость (GYODER). Идея заключается в строительстве 10,000 сдаваемых в аренду квартир — это должно увеличить предложение жилья в стамбульском регионе.

GYODER впервые выдвинул эту инициативу в июле 2023 года. Ею предусмотрено строительство квартир частными компаниями, но исключительно для сдачи в аренду на земельных участках, принадлежащих государству. Это может привести к значительному снижению затрат на землю и, как следствие, к снижению арендной платы на 50%.

Мехмет Калёнджу, президент GYODER, выразил уверенность в готовности банков и сектора недвижимости поддержать эту новую модель, и заявил об этом на саммите по недвижимости, организованном ассоциацией. Он также отметил, что, хотя ожидалось, что землю для проекта предоставит государство, частная компания предложила свои участки.

Важной чертой этого проекта является приоритетное право на переезд в новые арендные квартиры для арендаторов и домовладельцев, проживающих в районах, где жилищный вопрос стоит наиболее остро. Это призвано обеспечить максимальное комфортное переселение жителей в новые объекты после их возведения.

Уменьшение числа домовладельцев и рост числа арендаторов вызвали непомерное увеличение цен на жилье в Стамбуле. Последние данные от Endeksa показывают, что арендная плата в Турции выросла на 136% к концу третьего квартала 2023 года по сравнению с предыдущим годом. Поэтому этот проект является шагом в направлении решения сложившейся ситуации.