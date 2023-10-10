Лид Спрос на новостройки в Турции после небывалого подъема сейчас начал снижаться. Именно поэтому на рынке появляется все больше интересных и выгодных предложений. Одно из них — жилой комплекс, состоящий из небольших шале, стоимость которых начинается от €60,000.

Рынок недвижимости Турции штормит: после резкого роста спроса на жилье в начале 2023 года на какой-то период рынок замер перед президентскими выборами, которые состоялись в мае. Затем покупательский спрос начал немного оживать, однако прошлых высот все же достичь не удалось. Что же касается цен, то Турция все еще занимает лидирующие позиции в топе стран с самыми быстрорастущими ценами на недвижимость.

Именно поэтому инвесторам стоит присмотреться к строящимся жилым комплексам, стоимость недвижимости в которых будет расти с ходом строительства. Один из таких комплексов — загородный комплекс вилл в Махмутларе. Объект расположен среди горных массивов Центрального Тавра, в курортном районе Махмутлар Карапинар-Яйласы в 45,5 км от Махмутлара.

По словам продавца, комплекс отличается комфортом и тишиной, а также прекрасной инфраструктурой. Каждая вилла имеет свою собственную территорию с парковкой и садом. При этом дома расположены на возвышенности около 1000 метров над уровнем моря.

Комплекс занимает земельный участок площадью 40,000 кв.м. Всего здесь будет построено 41 шале площадью 45,5 кв.м. К каждому дому примыкает участок 270 кв.м.

Застройщик обещает внутри комплекса частную, закрытую от посторонних глаз, территорию с собственным садом и системой безопасности. Также на территории комплекса расположен открытый бассейн, детский бассейн, кафе/ресторан, сауна, детская площадка, зона для барбекю, открытая парковка.

Строительство было начато 01.11.2022, по информации застройщика, дата окончания строительства — 30.12.2024.