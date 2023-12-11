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Квартиры в Малазгирт, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Erence, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Erence, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
На рынке вторичной недвижимости продается меблированная квартира 1+1 в замечательном комплек…
€106,000
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