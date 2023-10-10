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Жильё с видом на море в Коньяалты, Турция

квартиры
92
дома
9
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Realting.com
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