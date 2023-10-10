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Турция
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Коньяалты
Жильё с видом на горы в Коньяалты, Турция
квартиры
92
дома
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38 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
3
1
90 м²
4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
100 м²
2/4
Квартира с Бассейном в Шаговой Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Современная квартира в…
€185,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€308,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
126 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
90 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€218,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
2
151 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€213,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
1
70 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€199,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
115 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
2
1
75 м²
3
Квартиры в Хорошем Месте Анталии в Районе Коньяалты, Рядом со Всей Инфраструктурой Квартиры …
€140,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
3
140 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€351,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
75 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€266,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
1
75 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€237,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
3
160 м²
Квартира с Сауной Рядом с Пляжем в Анталии, Коньяалты Двухуровневая квартира расположена в м…
€360,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€485,000
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
2
1
60 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€194,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
2
185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
92 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
2
1
17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€401,752
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
1
1
17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€283,589
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
3
120 м²
6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€303,441
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