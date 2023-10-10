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Жильё с видом на горы в Коньяалты, Турция

квартиры
92
дома
9
38 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Квартира с Бассейном в Шаговой Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Современная квартира в…
€185,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€308,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€285,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€218,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€213,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€199,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€285,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Хорошем Месте Анталии в Районе Коньяалты, Рядом со Всей Инфраструктурой Квартиры …
€140,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€351,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€266,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€237,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартира с Сауной Рядом с Пляжем в Анталии, Коньяалты Двухуровневая квартира расположена в м…
€360,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€485,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€283,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€194,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€330,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€401,752
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€283,589
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€303,441
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