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Дуплексы с бассейном в Коджаэли, Турция

Fatih Mahallesi
8
Basiskele
4
Sahil Mahallesi
4
Balaban Mahallesi
3
Измит
3
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11 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
€167,700
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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