Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кемальпаша
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Кемальпаше, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Cinilikoy Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат
Cinilikoy Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
$21,24 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти