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Дуплексы в Kecioeren, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€152,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира в Анкаре, Кечиорен, Рядом с Остановками Общественного Транспорта Пред…
€188,000
Realting.com
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