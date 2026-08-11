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Виллы у моря в Каш, Турция

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31 объект найдено
Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Престижная вилла с собственным бассейном и панорамным видом на море на полуострове Каш Эта в…
$2,57 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с 5 спальнями и собственным бассейном в Каше, Калкан, с видом на море Калк…
$2,00 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море и частным бассейном на участке 710 м² в Калкане Калкан на за…
$1,49 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и премиальной инфраструктурой в Калкане, Анталия Калкан – од…
$1,33 млн
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с 3 спальнями в Каше с инвестиционным потенциалом Полуостров Чукурбаг — …
$712,597
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 1/3
Виллы в благоустроенном комплексе с видом на море в Анталии, Калкан Калкан — замечательный ж…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Вилла на продажу в Калкане с хаммамом, сауной, тремя бассейнами и отдельным офисом Калкан – …
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и крытым и открытым бассейнами в Каше, Калкан Район Каламар …
$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на море и гарантией высокого дохода от аренды в Каше, Калкан, Анталия Дома с ви…
$1,68 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в престижном проекте в Анталии, Каш Виллы расположены в Каше, в западн…
$952,632
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Виллы с 4 спальнями и панорамным видом на море в Каше, Калкан Каш, Калкан, расположен в пров…
$798,870
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Калкане с возможностью оплаты в рассрочку Калкан — уютный прибрежный…
$580,591
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Вилла с крытым и открытым бассейном в Калкане с панорамным видом на море Калкан — курорт на …
$1,21 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Вилла с видом на море и эксклюзивной инфраструктурой в Калкане, Каш Эта роскошная вилла расп…
$1,54 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на море на полуострове Каш Каш — уютный прибрежный город,…
$1,12 млн
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Вилла 2 комнаты в Каш, Турция
Вилла 2 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Вилла с 1 спальней и собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Каш Вилла ра…
$390,038
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Анталия Вилла р…
$659,268
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море и инвестиционным потенциалом в Каше Полуостров Чукурбаг является одним…
$883,620
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Ультрароскошная вилла с собственным пирсом на берегу моря в Каше, Калкан Калкан – очаровател…
$6,08 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла у моря с частным бассейном на полуострове Каш, Анталия Полуостров Каш – один…
$3,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с видом на море для инвестиций в Каше на полуострове Чукурбаг Полуостров Ч…
$783,719
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с панорамным видом на море в Калкане с крытым и открытым бассейнами, рядом с центром К…
$1,32 млн
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Вилла 3 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 3 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла на первой береговой линии у моря в Калкане, Анталия, с собственным бассейном…
$659,268
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная отдельная вилла с собственным пляжем в Калкане, Каш Калкан, одно из самых краси…
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом на море в уникальном месте в Каше на полуострове Чукурбаг Каш – оча…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Виллы с богатым оснащением в Каше, Калкан Калкан – красивый район, расположенный в западной …
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на берегу моря с собственным бассейном и пирсом в Калкане, Каш Калкан – э…
$4,05 млн
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