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Жильё с видом на море в Kas, Турция

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20 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция Предлагается высококаче…
€900,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ulugoel, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ulugoel, Турция
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция Предлагаются…
€650,000
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция Предлагается ви…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция Предлагаются виллы с парк…
€900,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция Предлагаются меблированные виллы с с…
€1,20 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ulugoel, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
Комнаты 6
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция Предлагаются виллы с крытыми …
€800,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Kas, Турция
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Kas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Каменный Дом с Панорамным Видом на Море и Природу в Анталии, Каш Каш расположен на востоке з…
€770,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€636,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 1/3
Отдельные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Анталии, Калкан Виллы с высоким доходом от ар…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Меблированная Роскошная Вилла с Гарантией Аренды в Калкане, Анталия Отдельностоящая вилла 4+…
€860,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
Оборудованный Дом для Уединенного Образа Жизни в Анталии, Калкан Дом расположен в популярном…
€826,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
Пентхаус с Видом на Море в Центре Калкана Калкан – средиземноморский городок, расположенный …
€190,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Меблированная Квартира 2+1 в Каше, Калкан, с Высоким Доходом от Аренды Калкан расположен в с…
€268,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 с Крытым и Открытым Бассейнами в Обширном Саду в Центре Калкана, Анталия Калкан — …
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная Вилла с Частным Бассейном в Анталии, Калкан Калкан – популярный курортный город, р…
€1,99 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Виллы с Крытым и Открытым Бассейнами и Большими Садами в Каше, Калкан Виллы с видом на море …
€1,70 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Every day feel the freshener sea breeze, the sound of waves crashing is magnificent, a freed…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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