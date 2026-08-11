Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Каш
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Каш, Турция

;
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 2 м² в Каш, Турция
Инвестиционная 2 м²
Каш, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
$7,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти