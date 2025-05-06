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Дуплексы с садом в Измире, Турция

Чешме
7
Konak
3
Cigli
4
Мендерес
4
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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Keler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Keler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
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Параметры недвижимости в Измире, Турция

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