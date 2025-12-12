Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Стамбул
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Стамбуле, Турция

Шишли
6
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 20/50
Квартира с видом на город в Стамбуле в жилом комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence Предла…
$1,407
в месяц
Квартира 6 комнат в Зейтинбурну, Турция
Квартира 6 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Этаж 4/16
Роскошная квартира 5+1 в аренду в жилом комплексе Yedi Mavi в Стамбуле Эта квартира находитс…
$10,621
в месяц
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 19/50
Квартира с 1 спальней в аренду в комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence, Шишли, Стамбул Сд…
$1,407
в месяц
