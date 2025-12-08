Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Шишли
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Шишли, Турция

6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Сдается квартира с 1,5 спальнями рядом с метро в Стамбуле, Шишли Квартира с 1,5 спальнями в …
$942
в месяц
Квартира 2 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Меблированная квартира в Стамбуле, Шишли, в аренду на длительный срок Сдается квартира в одн…
$1,012
в месяц
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 42/48
Меблированная квартира с 1 спальней и видом на город в ЖК Sinpaş Queen Residence в Стамбуле …
$1,765
в месяц
Квартира 3 комнаты в Gediz Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Gediz Sokagi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/5
Меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями в жилом комплексе Taksim Palas в Шишли, С…
$1,248
в месяц
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 19/50
Квартира с 1 спальней в аренду в комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence, Шишли, Стамбул Сд…
$1,412
в месяц
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 20/50
Квартира с видом на город в Стамбуле в жилом комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence Предла…
$1,412
в месяц
