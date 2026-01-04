Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. İncirliova
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Incirliova, Турция

2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Dereagzi, Турция
Вилла 4 комнаты
Dereagzi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
$9,62 млн
Вилла 4 комнаты в Erbeyli, Турция
Вилла 4 комнаты
Erbeyli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
$4,10 млн
