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Пентхаусы в Guezelbahce, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Guezelbahce, Турция
Пентхаус 5 комнат
Guezelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на природу в Измире рядом с объектами инфраструктуры Гюзельбахче - одно из …
$460,034
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