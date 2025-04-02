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Земельные участки в Guezelbahce, Турция

1 объект найдено
Участок земли в Guezelbahce, Турция
Участок земли
Guezelbahce, Турция
Площадь 565 м²
Количество этажей 3
Земля для отдельностоящей виллы в элитном районе Измира Гюзельбахче Гюзельбахче – одно из са…
$693,857
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