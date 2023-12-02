Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Gaziemir
  5. Дома

Дома в Gaziemir, Турция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Gaziemir, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер.  Рядом школы, парки, лиц…
€228,773
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Gaziemir, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe

Параметры недвижимости в Gaziemir, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти