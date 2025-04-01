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Дуплексы в Gaziemir, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Gaziemir, Турция
Дуплекс 5 комнат
Gaziemir, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Квартиры в охраняемом комплексе недалеко от аэропорта в Газиэмире, Измир Квартиры находятся …
$419,794
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Параметры недвижимости в Gaziemir, Турция

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