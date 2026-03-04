Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Фетхие, Турция

коммерческая недвижимость
Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$316,834
Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$324,995
