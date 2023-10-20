ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Фетхие
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Фетхие, Турция
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
2
150 м²
1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€332,438
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с интернетом, с охраной
Аланья, Турция
55 м²
1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в TürklerРайон: Анталья, Аланья, ТюрклерРасстояние до…
€211,691
Рекомендовать
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
280 м²
2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,02 млн
Рекомендовать
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
61 м²
1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€198,945
Рекомендовать
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка
Стамбул, Турция
135 м²
65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€790,450
Рекомендовать
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Стамбул Таксим Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость 9,5 млн …
€9,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2
60 м²
1/2
Двухэтажное помещение для магазина в ЧарсиРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыПодходит для получени…
€93,474
Рекомендовать
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
150 м²
1/1
Товарный магазин Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиТоварный магазин в Алании 150м2 всего в з…
€439,878
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
192 м²
1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки …
€91,619
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2
1
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
€383,861
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 530 м²
1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL