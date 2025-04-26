Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фатих
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Фатихе, Турция

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Фатих, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/3
Просторные квартиры в угловом здании в Стамбуле в районе Фатих Квартиры в угловом здании рас…
$190,487
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти