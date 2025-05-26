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Магазины в Фатихе, Турция

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2 объекта найдено
Магазин 161 м² в Фатих, Турция
Магазин 161 м²
Фатих, Турция
Площадь 161 м²
Коммерческое помещение (магазин)
$1,43 млн
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Магазин 161 м² в Фатих, Турция
Магазин 161 м²
Фатих, Турция
Площадь 161 м²
Коммерческое помещение (магазин)
$1,43 млн
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