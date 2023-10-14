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Erdemli
Квартиры
Квартиры с бассейном в Erdemli, Турция
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279 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
55 м²
7
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 55 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,250
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
45 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в Соли, Мезитли. Жилой комплекс б…
€66,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
70 м²
1
Началось строительство жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 7-ми этаж…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
55 м²
1
Полным ходом идет строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 14-ти э…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
3
1
71 м²
1
Представляем проект жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из трех 14-ти этажных …
€84,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
58 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из центральных районов Ме…
€68,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
64 м²
1
Представляем новый проект, который расположится на благоустроенной территории одного из круп…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
32 м²
1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 13-ти э…
€36,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
4
2
220 м²
14
Представляем квартиру 3+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Erdemli, Турция
4
2
145 м²
9
Квартира планировки 3+1 находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€130,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
2
165 м²
10
Квартира планировки 2+1 находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€96,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
3
147 м²
13
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 147 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 13…
€153,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
5
4
190 м²
11
Представляем квартиру 4+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€192,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
2
120 м²
7
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 7 этаже четырнадцатиэтажного жилого …
€139,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
2
100 м²
12
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 100 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 12…
€94,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
1
65 м²
1
Начинается строительство нового проекта с отельной инфраструктурой, который будет располагат…
€48,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
2
120 м²
13
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 102 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 13…
€148,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
1
62 м²
1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€49,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Erdemli, Турция
4
2
180 м²
4
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 180 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 4-…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
1
Квартира 1+1 находится в новом комплексе района Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 60…
€62,600
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Erdemli, Турция
4
2
180 м²
3
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 180 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 3-…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
2
1
45 м²
11
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 45 м2, которая находится в новом комплексе района Т…
€85,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
4
2
102 м²
6
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 102 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 6-…
€120,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
3
2
110 м²
14
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 110 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 14…
€107,500
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
5
3
260 м²
8
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 4+1. Квартира расположена на 8…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
13
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 60 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€94,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
12
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 60 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€84,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
12
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 60 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€82,100
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
5
3
200 м²
5
Квартира 4+1 представлена к продаже в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварти…
€141,000
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Параметры недвижимости в Erdemli, Турция
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