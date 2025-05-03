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Купить жилую недвижимость в Эрдеке, Турция

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Tatlisu, Турция
Квартира 1 спальня
Tatlisu, Турция
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Удобное расположение: прямо посередине между двумя главными городами Кипра – Гирне и Фамагус…
$212,785
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Пентхаус в Tatlisu, Турция
Пентхаус
Tatlisu, Турция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Удобное расположение: прямо посередине между двумя главными городами Кипра – Гирне и Фамагус…
$202,139
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Вилла в Tatlisu, Турция
Вилла
Tatlisu, Турция
Количество спален 2
Площадь 198 м²
Удобное расположение: прямо посередине между двумя главными городами Кипра – Гирне и Фамагус…
$465,626
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