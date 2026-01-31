Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Emirdag, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Emirdag, Турция
Квартира 4 комнаты
Emirdag, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/6
$2,96 млн
