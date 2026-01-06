Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Efeler
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Efeler, Турция

коммерческая недвижимость
7
магазины
3
Инвестиционная Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная 150 м² в Kardeskoy, Турция
Инвестиционная 150 м²
Kardeskoy, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
$937,352
Оставить заявку
Инвестиционная 2 м² в Cayyuzu, Турция
Инвестиционная 2 м²
Cayyuzu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$1,52 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти