Коттеджи в Didim, Турция

Коттедж 3 комнаты в Didim, Турция
Коттедж 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 5
ЛЮКСУРИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИДИМ СТАНДАРТАХ И МЕРБЛИКЕEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX Современный стиль…
$266,095
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
