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Жильё в Datca, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Datca, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Datca, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается собственный дом на берегу моря с видом на море. На берегу Эгейского моря окружающа…
€922,170
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Параметры недвижимости в Datca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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