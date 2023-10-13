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Жильё в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 000 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира в  районе  Тарабья, Сарыер. Тарабья  -  место  где  многие  мачтают жить. …
€2,37 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
€1,07 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
€1,31 млн

Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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