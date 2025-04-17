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Квартиры с бассейном в Чоруме, Турция

Чорум
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Konakli, Турция
Квартира 1 комната
Konakli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем номера в роскошном отельном комплексе на побереж…
$112,388
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Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов