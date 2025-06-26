Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чорум
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Чоруме, Турция

Чорум
19
Аладжа
15
Квартира Удалить
Очистить
21 объект найдено
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Мерсин, главный средиземноморский город, может похвастаться благоприятными условиями жизни с…
$79,052
Оставить заявку
Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя очарование хорошо спроектированных квартир в Алтынтасе, Аксу, одном из сам…
$199,955
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Эти современные апартаменты идеально расположены в очень востребованном районе Тесе Мерсин, …
$81,377
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эти инвестиционные квартиры в Мезитли, Мерсин, расположены в просторном районе, откуда откры…
$87,190
Оставить заявку
Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте роскошь, проживая в необычайно хорошо спроектированных апартаментах, расположенных…
$159,266
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Denizkoy, Турция
Квартира 2 спальни
Denizkoy, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Эти недавно построенные апартаменты расположены в очаровательном бутик-комплексе в Мерсин-Те…
$88,352
Оставить заявку
Квартира в Karaagac, Турция
Квартира
Karaagac, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в этих изысканных апартаментах, расположенных …
$166,242
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эти недавно построенные апартаменты в Мерсине, расположенные в востребованной Территория Tec…
$87,190
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенные в желательном районе Тесе в Мерсине, эти доступные апартаменты предлагают идеа…
$63,939
Оставить заявку
Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Стильная недвижимость расположена в Алтинтасе, современном и быстро развивающемся районе Акс…
$201,117
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя инвестиционный проект в Алтынтасе, Анталия, с 39 гостиничными апартаментам…
$199,955
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в сердце Анталии, с нашим последним развитием …
$209,255
Оставить заявку
Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Описание: Газипаса - это название рая, скрытого между зеленью гор Тельца и бирюзовыми тонами…
$139,503
Оставить заявку
Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Площадь 60 м²
Испытайте идеальное сочетание природы и современных удобств в нашем новом жилом комплексе, р…
$149,966
Оставить заявку
Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Расположенная в перспективном новом жилом центре в востребованном районе Алтынтас в Анталии,…
$209,255
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Расположен в популярном Эти недавно построенные апартаменты предлагают прекрасную возможност…
$69,752
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположен в ярком Район Тесе в Мерсине, эта доступная 1-комнатная квартира предлагает идеал…
$52,314
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эти недавно доступные квартиры для продажи в Мерсине Tece - отличная возможность для тех, кт…
$87,190
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестируйте в роскошь с нашими концептуальными отелями в Altıntas, новой жилой и инвестицио…
$375,497
Оставить заявку
Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенные в развивающемся инвестиционном центре Анталии, Altıntas, эти роскошные квартир…
$147,641
Оставить заявку
Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Откройте для себя безмятежный образ жизни в нашем новейшем проекте, расположенном в Газипаше…
$233,668
Оставить заявку

Типы недвижимости в Чоруме

однокомнатные

Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти