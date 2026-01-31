Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Çivril
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Civril, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 26 м² в Yakacik, Турция
Коммерческое помещение 26 м²
Yakacik, Турция
Площадь 26 м²
$6,56 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти