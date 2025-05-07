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Виллы в Чине, Турция

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2 объекта найдено
Вилла в Esentepe, Турция
Вилла
Esentepe, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$998,054
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Вилла в Esentepe, Турция
Вилла
Esentepe, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$1,13 млн
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