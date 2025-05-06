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Виллы в Чынарджыке, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Вилла 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Бассейном в Окружении Леса в Ялове. Виллы расположены в районе Эсенкёй, Ял…
$215,880
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Вилла 7 комнат в Чынарджык, Турция
Вилла 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Дома с панорамным видом на море в Ялова, Эсенкёй. Дома, расположенные в Ялова, Эсенкёй, идеа…
$577,564
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