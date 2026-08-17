Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чифтликкёй
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Чифтликкёе, Турция

;
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 460 м² в Чифтликкёй, Турция
Магазин 460 м²
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Инвестиционный магазин со складским помещением в районе Келебек Чайыры, Ялова Ялова – живопи…
$565,645
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти