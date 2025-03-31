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Квартиры с садом в Чешме, Турция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Cesme, Турция
Квартира 5 комнат
Cesme, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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