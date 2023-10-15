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Квартиры с видом на горы в Чешме, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€873,247

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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